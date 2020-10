Portwell, Anbieter für Industrie-PC- und Embedded-Computing-Lösungen, hat neue Produktlinien in seiner Advanced-Network-Solutions-Familie (ANS) von Computerplattformen für SD-WAN-Geräte (Software-Defined Wide Area Network) angekündigt.

Die Geräte sollen die Optionen für hohen Durchsatz und Konnektivität bieten, die erforderlich sind, um die Anforderungen von 5G-Mobilfunk- und Wi-Fi-6-Anwendungen zu erfüllen. Sowohl ANS-2141/42 als auch ANS-8A64P sind kompakte Rack-Einheiten.

Die IPC-Plattformen, die auf der aktuellen Intel-Atom-Prozessortechnik basieren, verfügen über eine Softwareunterstützung, um die Implementierung in SD-WAN-Systemdesigns zu vereinfachen. Die Software enthalte einen Beispielcode für einen Software-Switch.

ANS-2141 basiert auf der Apollo-Lake-x5-E3940-Version mit vier Kernen, ANS-2142 auf dem x5-E3930 mit zwei Kernen. Laut Anbieter bieten die Plattformen zudem unter anderem zwei oder acht Gigabit-Ethernet-RJ45-Ports mit optionaler Unterstützung für PoE+, einen RJ45-Konsolen-Port, einen HDMI- und zwei USB-3.0-Anschlüsse, zwei Micro-SIM-Steckplätze und 16 GByte eMMC zur Datenspeicherung.

ANS-8A64P ist eine Computerplattform für SD-WAN-Anwendungen und basiert laut Hersteller auf dem Intel-Atom-Denverton-Prozessor (Serie C3000) mit vier oder acht Kernen. Sie biete ein kompaktes Design, umfangreiche Verbindungen und den Datendurchsatz, der für die Verwendung in Netzwerkverteilungssystemen sowie in Rechenzentren erforderlich ist. Sie eigne sich auch als Plattform für Edge-Computing-Anwendungen in Fabriken, Büros und Rechenzentren. Zu den Hauptmerkmalen des ANS-8A64P gehören laut Portwell unter anderem bis zu zwölf GbE-Ports, optional als PoE- oder PoE+-Ports, ein RJ45-Konsolen-Port und zwei USB-3.0-Anschlüsse.

Weitere Informationen stehen unter www.portwell.eu zur Verfügung.

