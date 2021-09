Nokia hat die Einführung von FP5 angekündigt, der fünften Generation hochleistungsfähiger IP-Routing-Chips. Mit FP5 als neuem Herzstück der IP-Routing-Plattformen sollen Service-Provider ihre Netzwerkkapazität effizient skalieren können, außerdem neue IP-Dienste mit höheren Geschwindigkeiten sowie einen ausgezeichneten Schutz gegen die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen im Netz anbieten können.

Die neue Chipgeneration lege auch in weiteren Bereichen die Messlatte höher: Neben der Unterstützung für hochdichte 800-GE-Routing-Schnittstellen habe man eine 75-prozentige Senkung des Energieverbrauchs erreicht und die Möglichkeit zur Verschlüsselung in Leitungsgeschwindigkeit integriert.



Da Cloud-Architekturen, 5G und Industrie 4.0 die Transformation von Netzwerken weiter vorantreiben, müssen Dienstanbieter ihre IP-Netzwerke zunehmend sicherer, flexibler und nachhaltiger gestalten, so der Netzwerk-Equipment Anbieter. Angesichts der steigenden Bedrohung durch Angriffe auf Netzwerkebene und Sicherheitsverletzungen müssen IP-Netzwerke eine hohe Leistung und Integrität gewährleisten. Ebenso müssen sie an unvorhergesehene Veränderungen anpassbar sein und die Weiterentwicklung der Dienste während des gesamten Lebenszyklus des Netzwerks unterstützen. Darüber hinaus müssen IP-Netzwerkgeräte immer energiesparender werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Die FP5-Netzwerkprozessoren reduzieren laut Nokia den Energieverbrauch pro Bit um 75 Prozent. Da FP5 abwärtskompatibel zu FP4 und vollständig in die neuen Versionen des Service Router Operating System (SR OS) von Nokia integriert ist, werden alle bestehenden Funktionen sofort auch auf der neuen Hardware unterstützt.

Als vollständig programmierbarer Netzwerkprozessor schaffe der FP5 die nötige Flexibilität, um das Netzwerk an sich ändernden Standards und Anwendungen anzupassen. Die deterministische Leistung in Verbindung mit umfangreichen Telemetriedaten soll sicherstellen, dass Netzbetreiber heute und in Zukunft ein IP-Netzwerk betreiben können, das sich auch warten lässt. Mit der Einführung des FP5-Netzwerkprozessors bringt der Hersteller eine neue Suite von IP-Routing-Lösungen auf den Markt, die Dienstanbietern helfen, ihre kritischen IP-Netzwerke auf die neuen, sich wandelnden Anforderungen einzustellen.

