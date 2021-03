Viele Netzwerkendgeräte unterstützen die Spannungsversorgung über PoE (Power-over- Ethernet). Mit der Verfügbarkeit von PoE steigen auch die Anforderungen an das PoE-Budget. Immer leistungshungrigere Geräte sollen sich mittels PoE mit Strom versorgen lassen. Dieser Entwicklung trägt der PoE-Injektor KPOE-100-BT von KTI, Hersteller von Ethernet-Produkten, Rechnung. Er rüste nicht PoE-fähige Datenleitungen auf Basis aller drei Standards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt auf.

Der KPOE-100-BT sei in der Lage, PoE-fähige Endgeräte mit 15, 30 oder sogar 90 Watt per Plug-and-play zu versorgen. Das Gerät sei zudem einfach in die gewünschte Datenleitung einschleifbar. Er erkenne den Bedarf der angeschlossenen Geräte automatisch. Darüber hinaus unterstütze er sowohl Fast-Ethernet als auch Gigabit-Ethernet. Der PoE-Injektor KPOE-100-BT punktet laut KTI außerdem durch ein robustes Metallgehäuse.

Mit PoE erfolgt die Übertragung von Daten und Strom über die gleiche Leitung. So lassen sich existierende Netzwerkkabel für die Stromversorgung entlegener Netzwerkkomponenten nutzen, ohne aufwendig Stromkabel verlegen zu müssen. Dafür sind PoE-fähige Geräte nötig. Der Markt unterscheidet dabei zwischen zwei Varianten: PSE (Power Sourcing Equipment), um andere Geräte mit Strom zu versorgen und auf Empfängerseite PD-Geräte (Powered Devices), die sich auf diese Weise mit Strom versorgen lassen. Einen Sonderfall stellen Hybrid-Geräte dar, die über beide Funktionen verfügen. Sie sind über PoE gespeist und können über einen oder mehrere Ports PoE weitergeben.

Ein einfacher Weg, ein Netzwerk PoE-fähig zu machen, ist der Einsatz von PoE-Splittern und PoE-Injektoren. PoE-Injektoren versorgen PoE-fähige Endgeräte mit Strom, indem man sie in ein Netzwerk integriert, wenn kein „Power Sourcing Equipment“ vorhanden ist. PoE-Splitter integrieren nicht PoE-fähige Geräte, indem sie den von einem PSE-Gerät gelieferten Strom und Daten wieder voneinander trennen (Splitter) und separat weiterleiten.

Der KPOE-100-BT ist ab sofort ab Lager lieferbar. Außerdem ist im Lieferumfang ein Kaltgerätekabel enthalten.

