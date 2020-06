Die industrielle Transformation mit ihren Themen Digitalisierung, Individualisierung, Klimaschutz und demographischer Wandel setze sich trotz der Corona-Krise ungebremst fort und soll im Mittelpunkt der Hannover Messe Digital Days stehen, so der Veranstalter. Diese neue zweitägige Digital-Veranstaltung soll einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Industrie, Energie und Logistik vermitteln und Orientierung für die Zeit während und nach der Krise bieten.

Mit Keynotes aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Podiumsdiskussionen, Live-Chats, Networking und Innovationspräsentationen will man starten. Sie alle beschäftigen sich mit der Frage, wie die Transformation der Industrie gelingen kann und welche Hebel angesetzt werden müssen, damit die Industrie sich schnell von den Folgen des Shutdown erholt, so der Ausrichter weiter.



„Mit den Digital Days schaffen wir eine Onlineplattform für die gesamte Hannover Messe Community“, verspricht der Ausrichter. „Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Messe in diesem Jahr zwar abgesagt werden, die Menschen haben aber natürlich weiterhin den Bedarf, sich sowohl über die neuesten technologischen Produkte und Lösungen zu informieren als auch mit Experten aus aller Welt zu diskutieren. Denn nur im Austausch mit anderen Branchen und Kulturen entstehen Impulse für die Innovationen von morgen,“ sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messse AG.



Thematisch orientieren sich die Digital Days an den Inhalten der Messe. Auf der Agenda stehen zum Beispiel Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Smart Energy und Logistics 4.0 im Mittelpunkt des Konferenzprogramms. Die zweite inhaltliche Säule bilden die Produkt- und Lösungspräsentationen der Aussteller. Auch das Netzwerken komme nicht zu kurz. Alle Teilnehmer können nach passenden Geschäfts- und Kooperationspartnern suchen und via Chat-Funktion direkt in den Austausch gehen.

Weitere Informationen stehen unter www.hannovermesse.de zur Verfügung.

Verwandte Artikel

Hannover Messe