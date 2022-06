Viele Switch-Funktionen auf kleinem Raum

Perle Systems, global tätiger Hersteller von Hardware für die sichere Vernetzung von Geräten, kündigte die IDS-710 Managed Industrial Ethernet Switches an, die in einem kleinen Hutschienengehäuse besonders viel Funktionalität bieten sollen.

Mit hoher Leistung und deterministischem Netzwerkbetrieb in Echtzeit seien die vor Kurzem vorgestellten Industrial Grade Switches so konzipiert, dass sie extremen Temperaturen, Überspannung, Vibrationen und Schocks standhalten, die in den Bereichen industrielle Automatisierung, Regierung, Militär, Öl und Gas, Bergbau und Outdoor-Anwendungen auftreten können. Es handelt sich um robuste und lüfterlose Switches, die mit gehärteter Hardware ausgestattet sind, um auch bei Betriebstemperaturen von -40°C bis 70°C eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



Die für die Konfiguration, Überwachung und Verwaltung von Industrie-LANs konzipierten Funktionen umfassen unter anderem:

Profinet- und Modbus TCP-Protokollunterstützung für Überwachung und Geräte-Management,

MRP-Ringprotokoll (IEC 62439-2) für eine Wiederherstellungszeit von weniger als zehn Millisekunden,

STP/RSTP/MSTP für Netzwerkredundanz,

erweiterte Sicherheits- und IT-Management-Funktionen, darunter TACACS+, RADIUS, 802.1x, SSH, SNMPv3, und HTTPS,

IEEE 1588 V1 und V2 PTP für Mikrosekundengenauigkeit,

8 x 10/100/1.000-MBit/s-RJ45-Ethernet-Anschlüsse sowie

zwei SFP-Slots, die 1 G/2,5 G LWL oder 10/100/1000Base-T unterstützen.

Perle verwendet nach eignen Angaben ausschließlich hochwertige Komponenten führender Chiphersteller, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen alle Geräte über ein korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse und einen doppelt redundanten Stromeingang mit Verpolungs- und Überstromschutz.