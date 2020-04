Als langjähriger Hersteller von hochwertigen Netzwerkprodukten hat sich der US-amerikanische Anbieter Trendnet nach eigenen Angaben auch auf leistungsfähige Switches für den industriellen Einsatz spezialisiert. Ein weiteres Modell im Portfolio ist der 8-Port-Gigabit-PoE+-DIN-Rail-Industrie-Switch mit dem Modellnamen TI-PG80B.

Der TI-PG80B ist laut Trendnet ein variabler Spannungswandler mit gleichzeitig acht Gigabit-PoE+-Ports und liefert bis zu 30 W PoE-Leistung pro Port bei einer PoE-Gesamtleistung von 200 W. Benutzer können acht PoE+-Geräte an diesen industriellen PoE+ Switch mit variabler Spannung anschließen, um eine schnelle Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Die gesamte Schaltkapazität beträgt 16 GBit/s. Darüber hinaus beherrsche der Switch die „Jumbo Frame“-Technik (bis zu 9 kByte) für einen komprimierten, deutlich schnelleren Datentransfer per Paketversand.

Der TI-PG80B verfügt über eine duale und redundante Stromversorgung über zwei DC-Netzeingänge mit 24 bis 56V und Überlastungsschutz und ist so gegen Stromschwankungen und Stromausfälle geschützt. Bei Stromausfall löse das System einen Alarm aus. Ein Erdungspunkt soll das Gerät vor äußeren elektrischen Überspannungen schützen.

Durch ein Metallgehäuse nach Schutzklasse IP30 halte der Industrie-Switch auch starken Vibrationen und harten Stößen stand, wie sie im industriellen Einsatz vorkommen. Zudem kann der TI-PG80B laut Hersteller auch in einem großen Temperaturbereich von -40° bis +75° C in industriellen Umgebungen arbeiten. Eine Halterung für die DIN-Rail-Montage an der Gehäuserückseite ist ebenfalls vorhanden.

Der Trendnet TI-PG80B ist ab April für einen empfohlenen Verkaufspreis von 239 Euro erhältlich. Weitere Informationen stehen unter www.trendnet.com zur Verfügung.