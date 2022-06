15. Media Summit auf der embedded world 2022

Professor Dr. Matthias Spörrle (links) und Matthäus Hose, Bereichsgeschäftsführer von WEKA BUSINESS COMMUNICATION mit dem Vortrag „The show must go on - Apokalypse für Einsteiger oder warum sich Resilienz auszahlt“

Am 21.06.2022 fand auf der embedded world der 15. Media Summit statt. Manager und Marketing-Entscheider folgten aufmerksam den Ausführungen der beiden Referenten, die Informationen unterhaltsam verpackt präsentierten.

Media- und Marketing-Experten aus der professionellen Elektronikbranche trafen sich am ersten Messetag der embedded world wieder zum traditionellen Media Summit. Das Referentenduo Professor Dr. Matthias Spörrle von der Privatuniversität Schloss Seeburg und Matthäus Hose, Bereichsgeschäftsführer von WEKA BUSINESS COMMUNICATION, hatten zum Vortrag „The show must go on - Apokalypse für Einsteiger oder warum sich Resilienz auszahlt“ eingeladen.

Warum lohnt es sich, sich von den vielen schlechten Nachrichten nicht unterkriegen zu lassen? Und wie bekommt man das hin? Diesen Fragen gingen die beiden Referenten in gewohnt launiger und informativer Manier auf den Grund.

Im Anschluss an den Vortrag nutzten sie die Gelegenheit zum Networking und gegenseitigen Austausch.

Wir freuen uns schon auf den 16. MEDIA SUMMIT auf der embedded world 2023!

Media Summit 2022

