Schnelllebigkeit und konstante Informationsflut sind Kernelemente der aktuellen Zeit. Und wie Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter generiert und gehalten werden kann, haben Matthias Spörrle und Matthäus Hose auf dem WEKA MEDIA SUMMIT 2023 erläutert.

Am Dienstag, dem 16. Mai 2023, hieß es zum elften Mal in den Verlagsräumen von WEKA Fachmedien: „Herzlich willkommen zum WEKA Media Summit!“ Über 100 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt. Das Referentenduo Professor Dr. Matthias Spörrle von der Privatuniversität Schloss Seeburg und Matthäus Hose, Bereichsgeschäftsführer von WEKA Business Communication referierten in gewohnt unterhaltsamer Weise, diesmal zum Thema „Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit: Awareness im digitalen Zeitalter“.

Launig und informativ erläuterte das Referentenduo wie heute um Aufmerksamkeit gebuhlt wird. Heute machen wir immer alles gleichzeitig, kommunizieren und recherchieren zu den verschiedensten Themen und sind dabei von Sinneseindrücken überflutet, die wir im Anschluss gleich wieder vergessen.

Was nimmt man noch richtig wahr? Wird man selbst noch richtig wahrgenommen? Matthias Spörrle und Matthäus Hose nahmen sich Zeit für eine Analyse unserer hektischen Aufmerksamkeit.

Nach dem kurzweiligen Vortrag konnten sich die Teilnehmer verköstigen lassen. Somit bot der Summit für die Teilnehmer die ideale Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. In diesem Sinne: Wir freuen uns schon auf den nächsten Summit!

ITK MEDIA SUMMIT 2023

