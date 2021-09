Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren notgedrungen rasant gewandelt. Doch was wird vom Homeoffice-Boom bleiben und wie steht es um den Digital Workplace in Ihrem Unternehmen? Nehmen Sie jetzt an unserer Umfrage teil.

Die vergangenen Monate haben unterstrichen, dass moderne, flexible Arbeitskonzepte nicht nur funktionieren, sondern dass sie vor allem auch eine effiziente Zusammenarbeit über verschiedenste Standorte hinweg ermöglichen können. Doch entwickelt sich aus dem notgedrungenen Homeoffice-Boom auch eine gezielte Strategie, welche Technologien kommen dabei zum Einsatz und zielen Unternehmen tatsächlich auf die langfristige Gestaltung eines Digital Workplace ab?

Unsere große Studie rund um den Digital Workplace soll Klarheit schaffen und wir freuen uns sehr, wenn Sie teilnehmen. Die Umfrage umfasst insgesamt 25 Fragen, die Beantwortung dauert zwischen 10 und 15 Minuten.

Hier geht es zur Studie Digital Workplace

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme. Als Dankeschön haben Sie die Chance, einen der folgenden Preise zu gewinnen.

Was gibt es zu gewinnen?

1 x Amazon-Gutschein 500 Euro

2 x Amazon-Gutscheine 300 Euro

4 x Amazon-Gutscheine 100 Euro

Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie im Rahmen der Studie.

#digitalworkplace21

Ein großer Dank geht auch Nfon, Secunet, Ivanti, Pexip, Byon, Logitech und Starface.

