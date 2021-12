Quantum hat eine virtuelle Backup-Appliance vorgestellt. Die DXi V5000 und die gleichzeitig eingeführte DXi V5000 Community Edition bieten einen leichteren Zugang zur DXi-Deduplizierungstechnik mit unkompliziertem Download und Einsatz. Das Angebot eigne sich für die Datensicherung an externen Standorten oder in Edge-Umgebungen. Aber auch kleine Unternehmen, die ihre geschäftskritischen Daten effizient sichern und schützen wollen, sollen davon profitieren.

Die DXi V5000 weise dieselben Features und Funktionen auf wie eine physische DXi-Appliance, steht aber als virtuelle Maschine bereit. Typisches Einsatzfeld der DXi V5000 sind laut Quantum Backups an externen Standorten. Die deduplizierten Backup-Daten sollen sich dann mit hoher WAN-Effizienz in das Hauptrechenzentrum replizieren lassen. So seien Unternehmen in der Lage, ihre Daten effektiv über mehrere Standorte und zwischen Edge- und Core-Umgebungen zu sichern. Die Bereitstellung erfolge als virtuelle Maschine in VMware-, Hyper-V- oder KVM-Umgebungen. Weitere Leistungskriterien sind laut Quantum eine Skalierbarkeit der nutzbaren Kapazität von 5 auf 256 TByte mit dynamischer Allokation von virtuellem RAM und standortübergreifende Datenreplikation mit DXi-Replikation über WAN. Das Angebot unterstütze zudem mehrerer Protokolle wie NAS, Veritas OST und Veeam Data Mover Service (VDMS). DXi Secure Snapshots sollen darüber hinaus für die Sicherung und die sofortige Wiederherstellung nach Ransomware-Attacken sorgen.

Mit der DXi V5000 Community Edition bietet Quantum laut eigenem Bekunden den gesamten Funktionsumfang der DXi V5000 in einer frei zugänglichen Version, die man kostenlos heruntergeladen und bis auf 5 TByte skalieren kann. Interessenten müssen vor dem Download lediglich ein Online-Formular ausfüllen, so die weiteren Angaben. Das Produkt stehe als virtuelle Maschine bereit und sei innerhalb von Minuten installiert.