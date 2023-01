Der Datensicherungsanbieter Veeam Software veröffentlichte die Ergebnisse seines vierten jährlichen Data Protection Trends Reports. Die weltweite Befragung von 4.200 IT-Entscheidern ergab, dass Unternehmen mit immer komplexeren hybriden IT-Umgebungen konfrontiert sind und ihre Budgets erhöhen müssen, um Cyberangriffe abzuwehren und mit der zunehmenden Diversifizierung von Produktionsumgebungen über verschiedene Clouds hinweg Schritt halten zu können. Das Ergebnis lautet, dass IT-Führungskräfte das Gefühl haben, nicht ausreichend geschützt zu sein.

Eine der obersten Prioritäten der Unternehmen ist in diesem Jahr die Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Erfolgs von Backups, gefolgt von dem Vorhaben, sicherzustellen, dass der Schutz von Infrastructure as a Service (IaaS) und Software as a Service (SaaS) dem Schutz-Niveau entspricht, auf den die Firmen sich bei Rechenzentrum-Workloads verlassen können.

Moderne Datensicherung ist notwendig, um Unternehmen am Laufen zu halten. Vier von fünf Unternehmen sind der Meinung, dass es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Geschäftsbereiche und den Möglichkeiten der IT-Abteilungen gibt. 82 Prozent geben an, dass die eigene IT-Abteilung die Systeme nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit wiederherstellen kann. 79 Prozent sprechen von einer Differenz zwischen der zu verkraftenden Datenverlustmenge und den Sicherungsintervallen. Diese Defizite sind der Grund dafür, dass 57 Prozent der Unternehmen davon ausgehen, dass sie ihre primäre Datensicherung im Jahr 2023 ändern werden, und rechtfertigen eine Aufstockung der Budgets für die Datensicherung.

Weltweit rechnen Unternehmen damit, ihr Budget für Datensicherung im Jahr 2023 um 6,5 Prozent zu erhöhen, was deutlich höher ist als die geplanten Gesamtausgaben in anderen IT-Bereichen. Von den 85 Prozent der Unternehmen, die eine Aufstockung ihrer Datensicherungsbudgets planen, liegt die durchschnittliche geplante Erhöhung bei 8,3 Prozent und erfolgt häufig in Verbindung mit höheren Investitionen in Tools der IT-Sicherheit.

Dem Bericht zufolge verursachten Cyberangriffe die folgenschwersten Ausfälle für Unternehmen in den Jahren 2020, 2021 und 2022. 85 Prozent der Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal einem Angriff ausgesetzt, ein Anstieg von 76 Prozent gegenüber dem letztjährigen Bericht. Insbesondere die Wiederherstellung ist ein Hauptproblem, da die Befragten angaben, dass sich nur 55 Prozent ihrer verschlüsselten oder zerstörten Daten nach Angriffen wiederherstellen ließen. Laut der Umfrage ist der wichtigste Aspekt, nach dem Unternehmen bei einer modernen Datenschutzlösung suchen, die „Integration der Datensicherung in eine Strategie der Cyberbereitschaft“.

Ransomware und die derzeitige unbeständige Bedrohungslandschaft haben für IT-Teams die Priorität, da sie Budgets und Arbeitskräfte belasten. Dadurch sind IT-Ressourcen und -Budgets, die ursprünglich für Initiativen zur digitalen Transformation vorgesehen waren, nun für die Prävention im Einsatz. IT-Attacken belasten mit Lösegeldzahlungen bis hin zu Wiederherstellungsmaßnahmen nicht nur die Betriebsbudgets, sondern verringern auch die Fähigkeit von Unternehmen, sich für ihren zukünftigen Erfolg zu modernisieren. Stattdessen müssen sie für die Prävention und Abschwächung des Status quo zahlen.

Container und insbesondere Kubernetes weisen alle Merkmale einer Mainstream-Produktionsplattform auf, mit denselben Unterschieden in der Datensicherungsstrategie, wie sie bei den frühen Anwendern von SaaS vor fünf Jahren oder der Virtualisierung vor 15 Jahren zu beobachten waren. 52 Prozent der Befragten setzen derzeit Container ein, während 40 Prozent der Unternehmen den Einsatz von Containern planen. Dennoch schützen die meisten Unternehmen lediglich den zugrunde liegenden Speicher, anstatt die Workloads selbst ganzheitlich zu schützen. Dies ist typisch für die Einführung neuer Produktionsplattformen, gefolgt von der Erkenntnis, dass die bisherigen Methoden unzureichend sind, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, dass Backup-Tools von Drittanbietern für einen umfassenden Schutz sorgen.

