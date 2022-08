Kioxia Europe hat nach eigenen Angaben mit der Auslieferung von Warenmustern seiner neuen industrietauglichen Flash-Speicher begonnen. In der aktuellen Produktreihe kommt die neueste Generation des BiCS FLASH 3D mit TLC-Technik (Triple-Level Cell) zum Einsatz, die drei Bits pro Zelle speichern kann.

Kioxia wählte für seine Speichergeräte ein 132-BGA-Gehäuse. Die Speicherdichte reiche von 512 Gigabit (64 GByte) bis 4 Terabit (512 GByte), um die Anforderungen industrieller Anwendungen zu erfüllen, so der Hersteller. Dadurch seien die Flash-Speicher unter anderem für die Verwendung in der Telekommunikation, in Netzwerken sowie beim Embedded Computing geeignet.

Die Anforderungen vieler industrieller Anwendungen stehen im starken Kontrast zu den Bedingungen in klimatisierten Rechenzentren, in denen SSDs gewöhnlich laufen. Dazu gehört neben dem Einsatz in erweiterten Temperaturbereichen auch die Fähigkeit, hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unter rauen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Kioxia habe seine neuen Flash-Speicher unter Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt, sodass sie einen breiten Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C) unterstützen.

Die Geräte sind zudem in der Lage, TLC-Flash-Speicher (drei Bits pro Zelle) auf einen SLC-Modus (Single-Level Cell, ein Bit pro Zelle) umzustellen, was die Leistung und Zuverlässigkeit verbessere.