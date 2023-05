Solidigm, Anbieter von NAND-Flash-Speicherlösungen, erweiterte seine Produktserie D5 um die D5-P5430. Hierbei handelt es sich um ein auf QLC basierendes Solid-State Drive (SSD), das sowohl für Mainstream- als auch für leseintensive Workloads optimiert sei.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die meisten Unternehmensanwendungen leseintensiv sind, biete die D5-P5430, eine PCIe-QLC-SSD der 4. Generation, Vorteile in Bezug auf die Speicherdichte und Gesamtbetriebskosten (TCO). Zudem ermöglicht sie dabei eine Leseleistung, die den häufig eingesetzten TLC-SSDs in nichts nachsteht, so das Versprechen.

Die D5-P5430 sei sowohl für Mainstream Workloads (E-Mail/Unified Communications, Entscheidungsunterstützungssysteme, Objektspeicher und virtuelle Desktop-Infrastruktur) als auch für leseintensive Workloads (Content Delivery Networks, Data Lakes/Pipelines, Video-on-Demand) optimiert. Diese Workloads bestehen typischerweise zu 80 Prozent oder mehr aus Leseoperationen und müssen große Datenmengen mit hohem Durchsatz bewegen.

Als Drop-in-Ersatz für auf TLC-NAND-basierende SSDs könne die D5-P5430 die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu typischen Speicherlösungen um bis zu 27 Prozent senken, danke einer 1,5-mal höheren Speicherdichte bei 18 Prozent niedrigeren Energiekosten. Das Laufwerk punkte darüber hinaus mit einer um bis zu 14 Prozent höheren Gesamtschreibleistung im Vergleich zu vielen TLC-SSDs.

Dank ihrer hohen Speicherdichte biete die D5-P5430 eine Vielzahl von Vorteilen für Rechenzentren in vielen Bereichen wie Energieeffizienz, Edge Computing und Nachhaltigkeit. Diese Lösung ermögliche es, die Kosten für Strom und Kühlung zu reduzieren und gleichzeitig die Anzahl der benötigten Laufwerke im Vergleich zu alternativen Lösungen, um die Hälfte zu senken.