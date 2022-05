Multiprotokoll-Flash-System mit Exabyte-Skalierung

Vast Data, Anbieter der Datenplattform Universal Storage, stellte weitere Versionen eben dieser vor. Damit wolle man verbesserte Enterprise-Sicherheitsfunktionen, Performance und Skalierbarkeit bieten. Das Release enthält laut Vast insgesamt mehr als 30 weitere Funktionen, die die Nutzerschaft direkt angefordert hat.

Die Datenplattform Universal Storage biete Unternehmen eine Cloud-native Container-Storage-Architektur und beseitige Storage-Tiering, um Einblicke in ihre riesigen Datenbestände zu ermöglichen.

Vast habe unter anderem den Schutz vor Ransomware-Angriffen mit Object Locks erweitert. Unternehmen können Richtlinien für Buckets und Objekte festlegen, um sie unveränderbar zu machen und so zu verhindern, dass Benutzer und Anwendungen ein Objekt vor Ablauf der Gültigkeit löschen oder ändern, so die Angaben. Administratoren sollen auch S3-Bucket-Richtlinien verwenden können, um Berechtigungen zu definieren und so ein sicheres Identitäts- und Zugriffs-Management zu ermöglichen. Unzerstörbare Snapshots (Indestructible Snapshots), die nun allgemein in Universal Storage verfügbar sind, sollen eine zusätzliche Schutzebene bieten, die unveränderliche Snapshots und Richtlinien vor raffinierten externen oder internen Angreifern schützt.

Universal Storage verfüge zudem über ein integriertes S3-Bucket-Management für integrierte Datei- und Objektspeicherung. Unternehmen sollen Daten problemlos zwischen Datei- und Objektspeicherprotokollen austauschen können. Zu den weiteren Verbesserungen des zentralisierten Uplink-Cloud-Management-Systems von Vast gehöre zudem die Integration mit Zendesk, die eine reibungslose und intuitive Support-Erfahrung beim Erstellen, Tracking und Verwalten ihrer Support-Tickets ermögliche.

Schließlich biete das Plattform-Update die Unterstützung für NFS4 über RDMA. Durch diese Erweiterung wolle man die Geschwindigkeit steigern und Unternehmen gleichzeitig eine verbesserte Sicherheit bieten. VAST ist laut eigenem Bekunden der einzige Anbieter, der NFS4 mit RDMA beschleunigt und es damit möglich macht, HPC-, KI-, Medien- und Analyse-Workloads mit einer einfachen und sicheren Client-Schnittstelle zu betreiben.