Micro Focus gab die Verfügbarkeit seiner Cloud-basierten Archivierungs- und Supervisor-Plattform „Digital Safe 10 Archive and Supervisor" bekannt. Diese Plattform vereinfacht laut Hersteller Archivierung, Discovery, Compliance und Audit-Aufgaben in Bezug auf unternehmenskritische Informationen und sichert diese ab. Die Bereitstellung der Funktionen erfolge in einer skalierbaren, Service-orientierten Architektur.

Daten sind für Unternehmen von großer Bedeutung, weshalb es wichtiger wird, diese Informationen im Einklang mit behördlichen, branchenspezifischen und rechtlichen Anforderungen zu verwalten. Unternehmen müssen die Sicherheitsrisiken, die mit diesen Informationen verbunden sind, vom ursprünglichen Einführungspunkt über die sichere digitale Archivierung bis hin zur umfassenden Berichterstattung managen. Zusätzlich können sie aus diesen Daten wertvolle Erkenntnisse zur eigenen Performance ziehen und gegebenenfalls Prozesse anpassen.

„Digital Safe Archive and Supervisor“ baut laut Hersteller auf den Konzepten eines Compliance Data Lakes auf, um Hochleistungsabfragen über verschiedene Arten von geschäftskritischen Daten zu ermöglichen. Die kontextbasierte Suche sei skalierbar und als Index-Suchmaschine optimiert, die eine Flexibilität, Integrität, Genauigkeit und Performance biete, so Micro Focus.

Die Funktionen der Archivierungs- und Supervisor-Plattform umfassen laut Micro Focus eine intelligente Filterung und schnelle Ergebnisdarstellung, um eine präzise Suchkontrolle zu bieten. Außerdem erhöhe die Personalisierung der Suche die Benutzerfreundlichkeit und damit Produktivität, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei der täglichen Arbeit. Visuelle Dashboards sollen Supervision-Managern darüber hinaus eine effiziente Status- und Qualitätskontrolle ihrer Teams ermöglichen. Analytical Reportings und Insights sollen zu einer Übersicht der Daten über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg führen.

Weitere Informationen stehen unter www.microfocus.com zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Micro Focus GmbH

Micro Focus

Archivierung