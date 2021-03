Das bundesweit tätige IT-Systemhaus MTI Technology bietet ab sofort unter dem Schlagwort „Cyber Recovery“ spezielle Schutzkonzepte gegen Cyberangriffe auf Backup-Systeme. Gemeinsam mit Dell Technologies und Quantum will MTI unternehmenskritische Daten mit bedarfsgerechten Lösungen schützen, die wahlweise Tape-, Disk- als auch Cloud-basiert arbeiten.

Wesentliche Bestandteile der Cyber-Recovery-Lösungen sind laut MTI Komponenten in der Backup-Infrastruktur, die die Daten entweder aus dem regulären Datenstrom im Netzwerk isolieren oder die Daten mit einer zusätzlichen Schicht vor einem unautorisierten Zugriff schützen. Zum Einsatz kommen Lösungen wie zum Beispiel der Quantum ActiveVault Tresor oder das Backup-2-Disk-System Data Domain von Dell Technologies. Zusätzlich sollen Techniken wie WORM (Write Once Read Many) helfen, eine Unveränderbarkeit der Backup-Daten zu garantieren. Optional bietet MTI in Verbindung mit CyberSense von Index Engines eine Analyseplattform für die zusätzliche Erkennung manipulierter Backup-Daten an. Die Software identifiziere Bedrohungen, diagnostiziere Angriffsvektoren mittels maschinellen Lernens und schütze so geschäftskritische Daten.

Nach individueller Anforderung des Anwenders und je nach bereits vorhandener Infrastruktur stellt MTI laut eigenen Angaben die Komponenten zusammen, um Unternehmen und Organisationen vor den Folgen einer Cyberattacke zu schützen. Der MTI-Beratungs-Service baue auf einen Workshop mit dem Anwender auf und ergänze diesen durch die Entwicklung einer Cyber-Recovery-Strategie. Es erfolge eine Analyse des aktuellen und gewünschten Sicherheitszustands, um eine maßgeschneiderte Strategie für die Cyber-Recovery-Bereitschaft zu erstellen.

