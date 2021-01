Innodisk, Anbieter von Flash-Speichern, stellte Modellerweiterungen seiner InnoAGE-Flash-Laufwerke vor. Von der Fernwartung per Out-of-Band-Management über dezentrale On-Site-Technik bis hin zur autonomen Wartung sollen die InnoAGE-SSDs eine umfassende Wartung von IoT-Edge-Geräten ermöglichen.

Fernwartung und Rund-um-die-Uhr-Überwachungsfunktion hat der Anbieter in der Funktionserweiterung InnoOSR (On-Site Recovery) zusammengeführt. Dadurch sei selbst bei kompletten Betriebssystemausfällen eine vollständige Wiederherstellung aller Daten möglich.

Eine Erweiterung für die InnoAGE-SSDs ist die InnoOSR 3TO7. Diese ist in den SSD-Formfaktoren 2,5-Zoll-SATA, M.2 - 2242 und 2280 sowie mSATA und mit einer Kapazität von 32 GByte bis zu 1 TByte erhältlich. Die InnoOSR-Reihe garantiert eine optimale Wiederherstellung auf Knopfdruck, so das Innodisk-Verprechen. So sollen sich defekte Geräte ohne zeitaufwändige Wartungsarbeiten auf Software-Ebene oder kostspielige Remote-Wiederherstellung in Ordnung bringen lassen.

Die Ausführung der InnoAGE-Serie umfasst auch eine um zusätzliche Funktionen erweiterte InnoOSR. Bei dieser erfolge eine Automatisierung der sofortigen Datenwiederherstellung mit Hilfe einer Heartbeat-Funktion auf Firmware-Ebene. Dadurch sinken die Kosten gegenüber einer Technikerwartung um 80 Prozent, so die Angabe von Innodisk. Über das leicht in jede Software beziehungsweise Plattform zu integrierende OSR-Toolkit erfolge die Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Edge-Geräten in der InnoOSR-Plus-Ausführung autonom.

Angesichts von 500 Milliarden IoT-Edge-Geräten am Markt ist es wichtig, Ausfallzeiten zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Rechenzentren, Lagerhäuser und Überwachungssysteme. Die InnoOSR-Serie garantiert laut Anbieter einen kontinuierlichen Betrieb jeder Anlage, auch wenn kein Wartungspersonal vor Ort ist. Ebenso wie die InnoOSR-Ausführung ist auch die InnoAGE-3TI7-Serie mit Firmware-Technik sowie voller Azure-Sphere-Funktionalität von Microsoft ausgestattet. Die InnoAGE-Ausführung ermögliche ein multifunktionales Management, eine zeitnahe Wartung, eine intelligente Datenanalyse und Firmware-Updates, eine hohe Datensicherheit und Fernsteuerung über die Cloud. Die InnoOSR-Ausführung hingegen habe der Anbieter vor allem für eine kosteneffiziente, unkomplizierte Wiederherstellung von Daten in zeitkritischen Anwendungen konzipiert.

Weitere Informationen stehen unter www.innodisk.com zur Verfügung.

