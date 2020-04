Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 erweitert Beckhoff nach eigenem Bekunden sein Portfolio in den Bereichen IPC und IP-65/67-Komponenten. Bei dem Gerät handelt es sich um einen vollständig in Schutzart IP 65/67 ausgeführten Industrie-PC für die direkte Montage an der Maschine oder Anlage. Damit stehe ein dezentral installierbares Edge Device mit hoher Multicore-Rechenleistung zur Verfügung. In seiner Funktion als kompletter Steuerungsrechner reduziert das Gerät zudem den erforderlichen Schaltschrankplatz und vereinfacht das Maschinendesign sowie nachträgliche Anlagenerweiterungen, so der Hersteller weiter.

Der 85 x 167 x 43 mm große Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 soll als kostengünstiges und zugleich leistungsstarkes IP-65/67-Gerät für die Montage vor Ort im Feld punkten. Als platzsparender und lüfterloser Rechner eigne er sich universell für leistungsstarkes Automatisieren, Visualisieren und Kommunizieren. Dabei reicht der Einsatz laut Beckhoff von der klassischen Maschinensteuerung bis hin zum dezentralen Edge Device in modernen Industrie-4.0-Konzepten.

Der C7015 ist mit einer Intel-Atom-Multicore-CPU mit bis zu vier Prozessorkernen ausgestattet. Damit lassen sich verglichen mit konventionellen ARM-basierenden Edge Devices auch deutlich komplexere Applikationen sowie eine dezentrale Datenvorverarbeitung und die Erfassung großer Datenmengen realisieren. Die Geräteausführung in Schutzart IP 65/67 kommt als weitere Besonderheit hinzu.

Der integrierte EtherCAT-P-Anschluss soll für verschiedene Möglichkeiten für einen effizienten Sensor-/Aktor-Anschluss über die IP-67-geschützten EPP-Module sorgen. Damit lassen sich auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben dezentral und mit geringem Installationsaufwand lösen, so die Herstellerangabe. Beckhoff bietet zudem eine spezielle Montageplatte für den direkten Anbau eines EPP-Moduls an den C7015 an. Bei Bedarf lassen sich über EtherCAT P flexibel und anwendungsgerecht weitere EPP-Module verbinden.

