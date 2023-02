Bild 1. Marktanteile von Kupfer- und faseroptischer Verkabelung nach Einsatzbereich.

Den Prognosen zufolge wächst der Datacom-Markt für Kupferverkabelung bis 2026 um durchschnittlich 2,5 Prozent. Kupfer bleibt in bestimmten Bereichen weiterhin die vorherrschende Kabeltechnik. Die Vorteile – insbesondere die PoE-Fähigkeit – bieten eine Chance für das Meistern künftiger Herausforderungen.

Im Bereich Building und Industrial Automation Solutions sind Kupferkabel mit einer Übertragungsleistung von 10 MBit/s bis 1 GBit/s gegenüber Glasfaserkabel weiterhin die erste Wahl. Für Factory-Anwendungen wie Smart Lights, Security Systems und Smart Thermostat reicht die Bandbreite von Kupfer voll und ganz aus. Auch in kleinen Rechenzentren und Computerräumen mit LAN-Verkabelung installieren Unternehmen zum Großteil Kupfer. Im Automotive- (Vehicle Networking) und im Enterprise-Segment (Campus- und Data-Center-Lösungen) mit Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen 10 MBit/s und 100 GBit/s kommen sowohl Kupfer als auch LWL in Single- und Multimode zum Einsatz. Hyper-Scale-Rechenzentren, Cloud und Service Provider setzen nahezu zu 100 Prozent auf Glasfaser, wobei der größte Marktanteil bei Multimode (MM) liegt.

Zeichen für Kupfer stehen auf Wachstum

Der Markt für strukturierte Verkabelung erlebte im Jahr 2020 als Folge der Corona-Pandemie einen Rückgang von rund zehn Prozent (Quelle: BSRIA 2021). 2021 ging es mit einem Anstieg von 13 Prozent auf 6,98 Milliarden Dollar wieder aufwärts. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren laut mehreren Analysten fortsetzen. Ein Vergleich von Kupfer und Glasfaser zeigt, dass der Umsatz mit Kupferkabeln und Anschlusstechnik 2021 sogar um 14 Prozent anstieg, während er bei Glasfaserprodukten mit einer Steigerung von zehn Prozent darunter lag. Ein Grund dafür ist das nach Verschieben großer RZ-Projekte auf einen späteren Zeitpunkt.

Segmentiert nach LAN und Rechenzentrum wuchs der globale LAN-Markt im Jahr 2021 um 14 Prozent, der RZ-Markt um etwas mehr als neun Prozent. Für die Jahre 2022 bis 2026 ist ein RZ-Wachstum von etwa drei bis vier Prozent prognostiziert. Der Kupferanteil in Rechenzentren beträgt rund 20 Prozent.

Im Bereich Kupfer machten Kategorie 6 und 6A im Jahr 2022 mit knapp 88 Prozent den größten Anteil am weltweiten Umsatz aus. Ein erheblicher Anteil der in Europa verkauften Kategorie-6A-Lösungen sind 7/7A-Kabel mit Ktagorie-6A-Modulen. Bei LWL dominieren OM3 und OM4 den Markt für MM-Fasern, wobei OM4 im Jahr 2021 OM3 überholte. OM1 und OM2 in Altinstallationen spielen eine untergeordnete Rolle. OM5 fristet derzeit noch ein Nischendasein. Laut Prognose wird sich der Umsatz von Multimode- und Singlemode-Kabeln (SM) bis 2026 moderat verhalten. Der Anteil von SM-Kabeln bleibt konstant bei etwa 32 Prozent.

Ein Blick auf die Entwicklung des globalen Markts für Kupfer- und Glasfaserverkabelung von 2023 bis 2026 zeigt eine jährliche Wachstumsrate von rund zwei Prozent. Für diesen Zeitraum sagt BSRIA (2021) ein Umsatzwachstum von 7,666 Milliarden Dollar auf etwa acht Milliarden Dollar voraus, wobei der Anteil der Kupferverkabelung 5,452 Milliarden Dollar und damit knapp 70 Prozent beträgt. Die Koexistenz von Kupfer und Glasfaser in LAN- und Datacenter-Infrastrukturen verhält sich seit Jahren stabil und wird sich auch weiterhin so verhalten (Bild 1).

PoE: Treiber der Cu-Verkabelung

Die Umgebungs- und Umweltbedingungen in Gebäuden verändern sich derzeit schnell. Durch intelligente Gebäudetechnik basierend auf Power over Ethernet (PoE) und im Umfeld des Internets of Things (IoT) entstehen neue Lösungen, die das Wohlbefinden Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steigern. Die PoE-Technik wird in den nächsten Jahren ein wesentlicher Treiber für die Kupferverkabelung sein.

Das Potenzial von PoE ist enorm. Es unterstützt vielfältige Prozesse in Verbindung mit Gebäudetechnik und ist integraler Bestandteil von Building-Information-Modeling (BIM) und Building-Management-Systemen (BMS). Die Hauptvorteile von PoE: Lieferung von Daten und Strom über ein Kategorie-7/7A-Ethernet-Kabel und kein Bedarf an AC/DC-Netzteilen und -Steckdosen.

Seite 1 von 2