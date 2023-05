Mit dem Steckerprogramm HEB hat TDE – Trans Data Elektronik eine komplett überarbeitete Linsenstecker-Serie für vielfältige Anwendungen im Broadcast- und Industrieumfeld, der Öl- und Gas-Industrie sowie dem Defense-Sektor vorgestellt. Die Steckverbinder basieren auf der Hermaphroditic-Expanded-Beam-Technik (HEB) und sollen damit selbst unter sehr rauen Umweltbedingungen den Einsatz optischer Datenübertragung garantieren.

TDE hat nach eigenen Angaben auch die Leistung der als Single- und Multimode erhältlichen Linsenstecker optimiert. Die HEB-Steckverbinder in der Größe M (HEB-M) sind die am Markt gängigsten und auch unter der Bezeichnung HMA bekannt sowie mit diesen vollständig kompatibel. Sie entsprechen zu 100 Prozent der Norm MIL-DTL-83526 und sind in Ausführungen von zwei bis zwölf Kanälen erhältlich. Alternativ gibt es die Linsenstecker auch in den Größen S, L und XL.

In rauen, schmutzigen, temperaturwidrigen oder vibrationsempfindlichen Umwelt- oder Industrieumgebungen sind empfindliche Glasfaser-Steckverbinder keine Option. Die vorgestellten Stecker sollen dazu dienen, die Kommunikationsverbindung auch dort dauerhaft sicherzustellen. Dazu hat der Netzwerkexperte die Performance der Steckverbinder deutlich verbessert: Für Multimode-Anwendungen hat TDE die Optik von 850 nm bis 1310 nm, für Singlemode-Anwendungen von 1.310 nm bis 1.550 nm optimiert. „Damit genügen unsere Linsenstecker auch künftigen Anforderungen“, erläutert André Engel, Geschäftsführer von TDE - Trans Data Elektronik.

„Unser Signal-Passing-Through-Design unterstützt Wavelength-Division-Multiplexing-Applikationen. Da die optische Multiplexing-Technik zu einer besseren Ausnutzung der LWL-Kapazität führt, lassen sich auch Übertragungen mit höherer Bandbreite realisieren.“ Auch im Bereich der Dämpfung erzielen die HEB-M-Steckverbinder mit einer maximalen Einfügedämpfung von 0,8 dB für die Multimode- und 1,5 dB für die Singlemode-Variante laut Engel beste Werte.