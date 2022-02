Das neue Katagorie-6A-Longlife-Messkabel (ISO/IEC) ist mit allen Kupfer-Zertifizierern der WireXpert-Serie kompatibel und soll kostengünstige Permanent-Link-Messungen durch austauschbare RJ45-Stecker erlauben.

Vor dem Kauf eines Zertifizierers für IT-Verkabelungen sind einige Fragen zu klären, denn die Messgeräte kosten je nach Anwendung bis zu 12.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für den Austausch von Verschleißteilen, wie Messkabel und Messstecker, die sich im Schnitt nach 1.000 bis 2.000 Messungen anbahnen. Dabei gibt es große Preisunterschiede in Bezug auf die Messkategorie: Ein auf Kategorie 8.1 ausgelegtes Kabel kann je nach Hersteller bis zu 1.200 Euro kosten. In vielen Fällen sind diese Messkabel jedoch nicht notwendig, da in den meisten Anwendungen die Messung ausschließlich nach Kategorie 6 A geschieht.

Bei der Geräteauswahl geht es also nicht nur darum, ob die Kategorie, in der zukünftig gemessen werden soll, in die Überlegungen zur Kaufentscheidung miteinbezogen ist, sondern auch, ob passende und günstige Messkabel verfügbar sind. Spezielle Permanent-Link-Messkabel können bis zu 1.200 Euro und mehr kosten. Sollten diese beschädigt werden, stehen teure Ersatzteilbestellungen an, während die neuen Longlife-Messkabel beim Austausch wesentlich günstiger sind. Besonders hilfreich, wie im Falle des Messkabels von Softing IT Networks, sind zudem die austauschbaren Messspitzen. Dadurch, dass auch diese Verschleißteile auswechselbar sind, sinken zusätzlich die Kosten für Ersatzteile.

Bei der Auswahl der Geräte und Kabel ist daher wichtig: Nach welcher Kategorie erfolgt die Messung, und wie viele Messungen finden insgesamt statt? Bei einer Gerätelaufzeit von rund fünf bis acht Jahren sind die Verschleißteile, vor allem die Permanent-Link-Kabel, die wirklichen Kostentreiber und können den Anschaffungspreis mit der Zeit deutlich übersteigen. Daher sollte vorab sowohl beim Kabel als auch beim Gerät geklärt sein, welche Variante individuell am sinnvollsten ist.