R&M, weltweit tätiger Schweizer Entwickler und Anbieter von Infrastrukturlösungen für Daten- und Kommunikationsnetze, industrialisiert sein Single-Pair-Ethernet-Portfolio. Aufgrund der Nachfrage stelle man das SPE-Verkabelungssortiment jetzt per Katalog bereit, so der Hersteller weiter.

„Die neue Übertragungstechnologie Single Pair Ethernet verlässt die Phase des Probierens und Kennenlernens. Der Markt zeigt enormes Interesse am breiten Einsatz von SPE, auch in der Gebäudeautomation. Deshalb haben wir entschieden, unsere SPE-Produktlinie ab sofort kommerziell verfügbar zu machen“, sagte Matthias Gerber, R&M Market Manager LAN Cabling.

Das Sortiment umfasst demnach die Stecker, Anschlussbuchsen, Patch- und Installationskabel nach IEC 63171-1. Diese SPE-Verbindungstechnik wird von verschiedenen Normierungsgremien (IEEE, ISO/IEC, TIA) für die Gebäudeverkabelung empfohlen. Die Produkte lassen sich mit bestehenden R&M-Freenet-Dosen und 19-Zoll-Panels für lokale Datennetze kombinieren.

Zusätzlich bringe man als erster Hersteller eine Single-Pair-Ethernet-Buchse für Leiterplatten (PCB) nach IEC 63171-1 heraus. Gerätehersteller können mit dieser Lötbuchse eine steckbare SPE-Verbindung zur Leiterplatte realisieren. R&M stelle auch die erforderlichen Maßzeichnungen für das Design-in zur Verfügung.

„Damit entsteht eine durchgängige, einheitliche Verbindungstechnik zwischen den Geräten, Sensoren, Aktoren oder Switches und SPE-basierenden Gebäudenetzwerken. Das Internet of Things und die Digitalisierung der Gebäudeautomation lassen sich noch einfacher umsetzen – ein großer Schritt in Richtung Plug and Play und All-IP Netzwerke“, erklärte Gerber weiter. Das R&M-SPE-Portfolio unterstütze auch die Stromversorgung der Endgeräte über ein einzelnes Aderpaar mit Power over Dataline (PoDL).

Single Pair Ethernet (SPE) erweitert das Konzept der strukturierten Gebäudeverkabelung und soll dabei helfen, an kritischen Stellen Flaschenhälse zu vermeiden. Es benötigt für die Signal- und Datenübertragung nur ein verdrilltes Adernpaar. Die Kabel sind dadurch dünner und die Buchsen und Stecker kleiner als die herkömmlichen RJ45-Steckverbinder.

Daher ermöglicht SPE eine höhere Anschlussdichte in Geräten, Verteilern und Anschlussdosen. Es beansprucht nur wenig Platz in Kabelkanälen und reduziert dort die potenzielle Brandlast. SPE unterstützt Bandbreiten bis 1.000 MBit/s auf Distanzen bis 40 Meter und Übertragungsdistanzen bis 1.000 Meter für 10 MBit/s. Damit gilt SPE eine Schlüsseltechnik für die Ethernet/IP-gestützte Digitalisierung in der Gebäudeautomation.