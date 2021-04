Schlüsselfertige Point-of-Presence-Zellen liefert R&M Deutschland per Tieflader an den Einsatzort.

Der Ausbau von Breitbandnetzen lässt sich weiter beschleunigen. Davon ist R&M überzeugt, bekannt als weltweit tätiger Schweizer Entwickler und Anbieter von Verkabelungssystemen für hochwertige Netzwerkinfrastrukturen mit Sitz in Wetzikon. Ein neuer Beitrag dazu soll die von R&M Deutschland entwickelte schlüsselfertige Point-of-Presence-Zelle (PoP) für Glasfasernetze sein. Sie erspart wochenlange Bau- und Installationsarbeiten im Feld, so R&M. Der FTTH-Ausbau komme so deutlich schneller voran.

R&M bestückt das PoP-Gebäude mit allem, was an Knotenpunkten von Glasfasernetzen benötigt wird. Netzbetreiber und Baufirmen können Größen und Equipment aus einem Set wählen, das R&M zur Verfügung stellt. Sie müssen sich nicht mehr um technische Details, Standards, örtliche und klimatische Bedingungen, Stücklisten oder Montage kümmern, so der Hersteller „Unser Prinzip lautet, ein PoP – ein Partner“, erläutert Gabriel Bogdan, Geschäftsführer R&M Deutschland und Österreich. Das R&M-Programm umfasst neben der fertigen Lieferung der Zellen alle Schritte von der Projektplanung bis zur Inbetriebnahme.

R&M lässt die PoP-Stationen in Deutschland produzieren und bringt sie mit Tiefladern zur Baustelle. Vor Ort muss der Installateur nur die Kabel und Rohrverbände aus dem Erdboden in die Kabine ziehen und anschließen.

Die PoP-Stationen bieten Platz für die Installation von 4.608 bis 32.256 Fasern oder Ports. Die Verteilergestelle und -module kommen aus dem R&Mfoxs- und Prime-ODF-Sortiment. Die Stationen bestehen aus Stahlbeton, sind neun bis 18 Quadratmeter groß und wiegen bis zu 30 Tonnen. Das Equipment umfasst neben den fiberoptischen Racks die Kabelführungen, Stromversorgung, IT-Systeme, Klimaanlage, Beleuchtung, Brandschutz und Sicherheitssysteme.

Referenzprojekte zeigen, dass sich Breitbandprojekte mit Hilfe der R&M-Lösung erheblich beschleunigen lassen. Unter anderem ließ die Stadt Halle (Westfalen) fünf schlüsselfertige PoP-Stationen von R&M aufstellen. Über diese Hubs speist seit Kurzem die Deutsche Telekom ihr Signal in das lokale FTTH-Netz ein. Jetzt kann die Stadt Halle in den Außenbezirken Gigabit-schnelle Internetzugänge bereitstellen. Dies können 1.132 Privathaushalte und 261 Unternehmen nutzen.

Schlüsselfertige Point-of-Presence-Zellen liefert R&M Deutschland per Tieflader an den Einsatzort (siehe Bild). Sie enthalten laut dem Hersteller alles, was Netzbetreiber für die Verkabelung und den Betrieb der Knotenpunkte ihrer Glasfasernetze benötigen. Dies erspare Bau- und Installationsarbeiten vor Ort. FTTH-Projekte kommen schneller voran.

