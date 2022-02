Das RapidID-Network-Mapping-System von Panduit.

Panduit hat das RapidID-Network-Mapping-Systems angekündigt. Die Lösung soll den Zeit- und Kostenaufwand für die Dokumentation von Patch-Kabeln um bis zu 50 Prozent reduzieren. Durch die Verwendung von voretikettierten Panduit-Patch-Kabeln und dem RapidID-Bluetooth-fähigen Handscanner sollen Netzwerktechniker Kabel schnell, einfach und genauer platzieren und verfolgen können.

Das Network-Mapping-System automatisiert den arbeitsintensiven und fehleranfälligen Prozess der Kabeldokumentation, um das Risiko eines Netzwerkausfalls zu verringern. Mit RapidID sei der mühsame Beschriftungsprozess bereits erledigt, so Panduit bei der Ankündigung. Darüber hinaus biete RapidID eine praktische Alternative zu herkömmlichen manuellen Verfahren und eigne sich zum Beispiel ideal für den Bau eines neuen Telekommunikationsraums, die Lokalisierung der installierten Verkabelung oder den Austausch eines Netzwerk-Switches.

„RapidID ist ein entscheidender Vorteil für jeden Netzwerktechniker“, erklärte Rich Benson, Panduit Group Manager, Cable Management Solutions. Man eröffne damit einen innovativen Weg, um die Probleme bei der Kennzeichnung von Patch-Kabeln und der Dokumentation von Netzwerksystemen zu beseitigen.

Das System verwendet mit einem eindeutigen Barcode voretikettierte Patch-Kabel und einen Bluetooth-fähigen Handscanner, um die Kennzeichnung, Rückverfolgung und Fehlerbehebung in drei einfachen Schritten zu automatisieren: Die Installation der Kabel, die mit eindeutigen Barcode-Etiketten versehen sind, das Laden der mobile App aus iOS- oder Android-App-Stores auf ein Tablet-Gerät sowie das Scannen der Barcodes mit dem Bluetooth-fähigen Handscanner.



Panduit will das System auf der BICSI 2022 Winter Conference and Exhibition in Orlando, Florida, vorstellen.