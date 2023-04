Raycap, international tätiger Hersteller von Produkten und Systemen für die passive Telekommunikationsinfrastruktur, will auf der diesjährigen Anga Com eine neue Universal-Spleißkassette zur Ablage von Glasfasern vorstellen.

Ein wichtiger Faktor für den effizienten Glasfasernetzausbau ist Flexibilität bei der Planung der passiven Infrastruktur. Im Unterschied zu herkömmlichen Spleißkassetten, wo man bauartbedingt zwischen dem Einsatz als Mehrfaser-, Einzelfaser oder Splitterkassette unterscheidet, komme das neue Universal-Spleißkassetten-System von Raycap mit einer einzigen Bauform aus. Die Kassette vereine so die besonderen Anforderungen des Single-Circuit- mit denen des Single-Element-Faser-Managements und ermögliche darüber hinaus den Einbau von optischen Splittern in der gleichen Kassette.



Dies bringt gerade in den Glasfasernetzverteilern, die in den neu geplanten FTTH-Netzen zum Einsatz kommen, eine hohe Flexibilität bei der Planung des Spleißkonzeptes mit sich, da man nun kassettenunabhängig eine freie Verschaltung der Fasern untereinander vornehmen kann, wie der Hersteller betont. Darüber hinaus müsse man nunmehr nur noch einen einzigen Kassettentyp berücksichtigen. Dies reduziert die Logistik, erleichtert das Handling im Montagebereich und reduziert den Aufwand im Betrieb sowie bei Netzerweiterungen, so Raycap weiter.



Die Universal-Spleißkassette entspricht der Norm DIN EN IEC 61756-1 für Einzelfaser-Management-Systeme.