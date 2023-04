Laser Components vertreibt ab sofort Durchführungen, mit denen sich linear polarisiertes Licht in Hochvakuum- und Ultra-Hochvakuumkammern leiten lässt.

Die PM-Adapter (Polarization-maintaining) seien dabei bereits in den Flansch integriert, sodass man die Patch-Kabel schnell und ohne zusätzliche Bauteile anschließen könne. In einem Wellenlängenbereich von 350 nm bis 2000 nm bieten die Durchführungen eine hermetische Dichtigkeit von 10-10 bis 10-12 mbar l/s. Die PM-Faser sei durch ein spezielles Verfahren versiegelt, was bei minimalen Einfügeverlusten eine Extinktionsrate von mehr als 20 dB gewährleisten soll.