Viavi Solutions präsentierte vor Kurzem mit dem SmartPocket V2 OLP-39 TruePON Tester den wellenlängenselektiven Pegelmesser mit TruePON-Datenanalyse für PON-Installationen (passive optische Netze). Das Gerät im Taschenformat unterstütze Messungen der optischen Leistungspegel und Dämpfung sowie die Analyse der PON-ID in G-PON-, XGS-PON- und hybriden Netzen.

Zentrales Feature des kompakten Feldmessgeräts aus der Produktreihe SmartPocket V2 ist die Analyse der PON-ID (TruePON-Modus) mit dem Ziel einer korrekten Zuordnung des OLT-Ports. Darüber hinaus unterstützt das Tool Messungen der Dämpfung und optischen Leistungspegel in G-PON-, XGS-PON- und hybriden Systemen.

Mit Hilfe voreinstellbarer Bewertungskriterien und einer eindeutigen, automatischen Pass/Fail-Auswertung garantiere das intelligente Tool zudem eine durchweg unkomplizierte Bedienung sowie fehlerfreie und schnelle Prüfvorgänge. Der TruePON-Tester sei somit nicht nur für Spezialisten, sondern auch für Anwender mit geringen Vorkenntnissen geeignet.

Die Anwenderfreundlichkeit stehe auch beim Design und der Wahl der Features im Vordergrund, so Viavi weiter. PON-ID, Leistungspegel, Dämpfungsverluste und ODN-Klasse lassen sich bequem auf einen Blick vom Display ablesen. Zudem erfolgt die Messung der G-PON und XGS-PON Leistungspegel mittels eines integrierten optischen Splitters über nur einen einzigen Port. Das Gerät verfügt außerdem über eine Speicherkapazität für mehr als 1.000 Testergebnisse sowie eine USB-C Schnittstelle für die Übertragung auf PC, was die Arbeitsabläufe zusätzlich erleichtern soll. Zur Stromversorgung stehen vier Optionen zur Verfügung: Alkaline-Batterien (AA), NiMH-Akku (AA), AC-Netzteil und USB-Anschluss. Der TruePON Tester ist in den Ausführungen OLP-39G für G-PON (1.490 nm) sowie OLP-39X für G-PON- und XGS-PON (1.577 nm) erhältlich. Eine Nachrüstung des OLP-39G für den Wellenlängenbereich von 1.577 nm sei jederzeit per Softwareupdate möglich, wie der Hersteller abschließend erklärte.